حكومة الإقليم تعد بتحسن ساعات تجهيز الطاقة: الطلب على الكهرباء أرتفع لـ5000 ميغاواط

شفق نيوز/ وعدت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد بتحسين ساعات تجهيز الطاقة في الوقت الذي أعلنت فيه ازدياد الطلب على الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "وضع الكهرباء سيتحسن"، موضحة أن المستوى الحالي لإنتاج الكهرباء يتراوح بين 3400 إلى 3500 ميغاواط.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلب على الكهرباء تجاوز 5000 ميغاواط، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب مع إزدياد الطقس برودة.

ونوهت الوزارة إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم توفير الكهرباء لمدة تتراوح بين 12 - 13 ساعة في المناطق الباردة، مبينة أنه يتم توفير الكهرباء لأكثر من 14 إلى 15 ساعة في المناطق الحارة.

وذكرت الوزارة أنه يتم توفير الكهرباء لمدة 14 ساعة في المعدل المتوسط، واليوم ستعود وبقوة محطة كهرباء "خبات" بسعة إنتاج 300 إلى العمل إضافة إلى وحدة أخرى، وإن وحدة محطة غاز "كرميان" ستعود إلى العمل اليوم او غداً.

وأكدت وزارة كهرباء الإقليم أن حكومة كوردستان تعمل على إعادة الخط التركي.

وتابع البيان أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خط شقلاوة - سوران، وتم نقل أكثر من 200 ميغاواط من الكهرباء إلى سوران يوم أمس، والتي كانت تبلغ طاقته في السابق 150 إلى 160 ميغاواط.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الخميس تراجع ساعات تجهيز الطاقة في مناطق ومدن الإقليم، مشيرة إلى أن معدل التجهيز خلال الأيام الثلاثة الماضية وصل 16 ساعة و20 دقيقة على مدار 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن من أحد أسباب نقص الطاقة الكهربائية هو توقف محطة خبات سعة 300 ميغاواط، مبينة ان العمل جار لإصلاحها ومن المقرر ان تعود الى العمل في تاريخ 5 - 12 - 2021.

كما أشار البيان إلى إيقاف دولة تركيا تصدير 150 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة دهوك، منوها إلى أن حكومة الإقليم تعمل على معالجة هذا الأمر.

وأضاف البيان أن محطة "أكريكو" في كرميان احدى محطات انتاج الكهرباء الوطنية، ومن المقرر أن تزيد إمداداتها من الكهرباء من 165 ميغاواط إلى 200 ميغاواط اعتبارا من تاريخ 28/11/2021.