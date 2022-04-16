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حكومة الإقليم تصدر توضيحا حول الاستيلاء على حصة السليمانية من المحروقات وتهريبها لأوروبا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-16T17:22:25+0000
حكومة الإقليم تصدر توضيحا حول الاستيلاء على حصة السليمانية من المحروقات وتهريبها لأوروبا

شفق نيوز/ فنّدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم السبت، المزاعم المتداولة حول قيام محافظة أربيل عاصمة الإقليم بالاستيلاء على الحصة المخصصة من المحروقات لمحافظة السليمانية من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى خارج البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، بأن بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات كاذبة ومضللة زعمت فيها استيلاء اربيل على حصة السليمانية من المحروقات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى تركيا وأوروبا.

وقالت الوزارة إنها تنفي بشدة تلك الأنباء التي هي بعيدة عن الحقيقة، وهي عمل مضلل يهدف لتقويض الوضع الداخلي في كوردستان، وتضليل الرأي العام في الإقليم والعراق.

تتمة..

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