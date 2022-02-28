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حكومة الإقليم تشدد على التعاون مع واشنطن والأخيرة تثني على تقدم البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-28T16:13:57+0000
حكومة الإقليم تشدد على التعاون مع واشنطن والأخيرة تثني على تقدم البيشمركة

شفق نيوز / شددت رئاسة حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، على ضرورة توطيد العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة، وفيما لفتت الى تعزيز العلاقات بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة الإرهاب، أثنى وفد عسكري امريكي يزور الإقليم على الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة ودعم قواتها واسنادها.

وقال بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل، اليوم الاثنين 28 شباط (فبراير) 2022، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة كبير المستشارين العسكريين والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق الجنرال كيث فيليبس".

وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة الإرهاب".

وتابع البيان أن "الوفد العسكري الأمريكي أثنى على الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة، ولا سيما التقدم الحاصل في توحيد وحدات البيشمركة، كما شدد على ضرورة المضي في دعمها وإسنادها".

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