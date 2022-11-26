حكومة الإقليم تشارك بمؤتمر حول منع العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن

شفق نيوز/ سيشارك وفد من حكومة إقليم كوردستان في مؤتمر حول منع العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن، وذلك وفقا لبيان صادر اليوم السبت عن منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري.

وذكر البيان أنه بناءً على دعوة رسمية من وزير خارجية المملكة المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع ، سيحضر وفد من حكومة إقليم كوردستان المؤتمر الدولي المشترك بين الوزارات بشأن مبادرة منع العنف الجنسي في حالات النزاع (PSVI) ، والذي سيعقد في يوم 28-29 نوفمبر 2022 في لندن.

وسيجمع المؤتمر ما يقرب من 800 مندوب بما في ذلك وزراء الخارجية والمسؤولين المنتخبين وصانعي السياسات والمجتمع المدني والناجين.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود مع أصحاب الشأن الرئيسيين، بما في ذلك الناجين ، لتحديد الفجوات في الاستجابة الدولية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)، وتأمين الالتزامات بالعمل من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

و يهدف المؤتمر أيضًا إلى ضمان أن يكون الناجون في صميم السياسة والتنفيذ في نهجنا لإنهاء الوضع CRSV.

وقال البيان إن الوفد سينقل الخطوات العملية التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمعالجة وتخفيف صدمات ما بعد الصراع للنساء الأيزيديات، وتعزيز المساءلة عن العنف الأسري ، وإنقاذ المختطفين من أسر داعش، والجهود المستمرة لمحاكمة إرهابيي داعش بالتعاون مع الولايات المتحدة. وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش ، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات صلة بتعزيز الحقوق الفردية والسياسية والثقافية.