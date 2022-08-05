حكومة الإقليم ترغب بالتوأمة بين أربيل و"كوردستان الصغيرة" في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن رغبتها بالتوأمة بين مدينة أربيل، و مدينة "ناشفيل" عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت ممثلة حكومة الإقليم في الولايات المتحدة، بيان سامي عبد الرحمن في كلمة لها وسط جمع من المسؤولين الأمريكيين ووفد من كوردستان، ان العلاقات بين امريكا واقليم كوردستان لا تقتصر في الجانب الأمني فقط ولدينا علاقات تجارية ونسعى إلى تطوير العلاقات الثقافية بين الجانبين.

وأعربت عن شكرها إلى الشركات الامريكية التي واصلت الاستثمار في كوردستان بالأوقات العصيبة المختلفة التي مر بها الإقليم، ومنها خلال الحرب ضد داعش.

واستطردت عبد الرحمن بالقول "نحن نعمل كذلك على برنامج التوأمة"، معربة عن أملها بالتوأمة بين "ناشفيل" التي تعرف بـ"كوردستان الصغيرة" لكثرة تواجد الجالية الكوردية فيها، و مدينة اربيل.