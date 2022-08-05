سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة الإقليم ترغب بالتوأمة بين أربيل و"كوردستان الصغيرة" في أمريكا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T13:20:53+0000
حكومة الإقليم ترغب بالتوأمة بين أربيل و"كوردستان الصغيرة" في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن رغبتها بالتوأمة بين مدينة أربيل، و مدينة "ناشفيل" عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت ممثلة حكومة الإقليم في الولايات المتحدة، بيان سامي عبد الرحمن في كلمة لها وسط جمع من المسؤولين الأمريكيين ووفد من كوردستان، ان العلاقات بين امريكا واقليم كوردستان لا تقتصر في الجانب الأمني فقط ولدينا علاقات تجارية ونسعى إلى تطوير العلاقات الثقافية بين الجانبين.

وأعربت عن شكرها إلى الشركات الامريكية التي واصلت الاستثمار في كوردستان بالأوقات العصيبة المختلفة التي مر بها الإقليم، ومنها خلال الحرب ضد داعش.

واستطردت عبد الرحمن بالقول "نحن نعمل كذلك على برنامج التوأمة"، معربة عن أملها بالتوأمة بين "ناشفيل" التي تعرف بـ"كوردستان الصغيرة" لكثرة تواجد الجالية الكوردية فيها، و مدينة اربيل.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

حكومة إقليم كوردستان تشكل لجنة في حادثة الفيضانات بأربيل وتُقيّم الأضرار

Date: 2021-12-17 13:29:36
حكومة إقليم كوردستان تشكل لجنة في حادثة الفيضانات بأربيل وتُقيّم الأضرار

حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من ملياري دينار لتنفيذ مشاريع في أربيل

Date: 2021-06-13 10:01:17
حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من ملياري دينار لتنفيذ مشاريع في أربيل

وزير كوردستاني: وفد الإقليم المفاوض للحكومة الاتحادية أجرى نحو 25 زيارة رسمية لبغداد

Date: 2022-07-22 12:25:28
وزير كوردستاني: وفد الإقليم المفاوض للحكومة الاتحادية أجرى نحو 25 زيارة رسمية لبغداد

اربيل تفتح أبوابها للمستثمرين الأمريكيين

Date: 2020-09-28 10:45:03
اربيل تفتح أبوابها للمستثمرين الأمريكيين

أمريكا تقترح توأمة اربيل مع إحدى ولاياتها

Date: 2020-09-09 18:51:19
أمريكا تقترح توأمة اربيل مع إحدى ولاياتها

حكومة اقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن القبض على المنفذ لهجوم اربيل

Date: 2019-07-20 17:03:46
حكومة اقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن القبض على المنفذ لهجوم اربيل

حكومة الإقليم تعلن تزويد بغداد بالاحصائيات الخاصة بإيرادات ونفقات كوردستان

Date: 2022-04-22 09:37:59
حكومة الإقليم تعلن تزويد بغداد بالاحصائيات الخاصة بإيرادات ونفقات كوردستان