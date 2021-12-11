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حكومة الإقليم ترسل مجموعة جديدة من ضحايا الكيمياوي إلى إيران للعلاج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-11T08:32:39+0000
حكومة الإقليم ترسل مجموعة جديدة من ضحايا الكيمياوي إلى إيران للعلاج

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق ضحايا الأسلحة الكيماوية في إقليم كوردستان، يوم السبت، إرسال مجموعة جديدة من الضحايا إلى إيران لتلقي العلاج.

وقال رئيس الجميعة في محافظة حلبجة، لقمان عبد القادر، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "اليوم ستقوم حكومة الإقليم بإرسال 18 شخصاً من المصابين بالأسلحة الكيمياوية إلى إيران، لإجراء عمليات جراحية وزراعة قرنية العين".

وأضاف لقمان، أن "المبالغ المخصصة لدعم ضحايا الأسلحة الكيمياوية ليست بالمستوى المطلوب"، مطالباً حكومة إقليم كوردستان، بـ"تخصيص مبالغ أكبر لعلاج المصابين، لأن مصاريف العلاج تزداد يوما بعد آخر".

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.

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