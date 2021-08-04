حكومة الإقليم تردُّ على قيادي صدري اتهم كوردستان بمد "خط إرهابي" من تركيا إلى العراق

شفق نيوز/ فنّدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة القيادي في التيار الصدري حول وجود "خط إرهابي" يمتد من تركيا وعبر الإقليم وصولا إلى العراق.

وكان الزاملي قد دعا قبل أيام "القائد العام للقوات المسلحة إلى الضغط على تركيا وإقليم كردستان لمنع مرور وتدفق العناصر الإرهابية"، مشدداً على "ضرورة فتح قنوات للتعاون المباشر وتنسيق العمل الأمني والاستخباري معهم للحد من هجمات العناصر الإجرامية والقضاء على البؤر المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب"، وفق تعبيره.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان تعرب عن قلقها إزاء مثل هكذا تصريحات التي لا تعود بالفائدة فحسب بل هي سبب في زعزعة الثقة بين الأطراف العراقية.

وأضاف البيان "نذكّر الاطراف كافة بأن إقليم كوردستان كان دائما في خط المواجهة الأول في التصدي للإرهاب والذي لا يزال مستمراً على هذا المنوال، ومنذ العام 2014 "، مؤكدا أن قوات بيشمركة كوردستان تواصل الدفاع عن أرض الوطن في مواجهة الإرهابيين، وإن آلافاً من أبناء شعبنا الشجاع سقطوا ضحايا وجرحى في سبيل حماية أمن كوردستان والعراق".

ولفت البيان إلى أن "مثل هكذا تصريحات هي مجرد التهرب من المسؤولية أمام التقصير الأمني الحاصل في أجزاء أُخرى من العراق"، مؤكدا أنه "من الأفضل وللاطراف كافة وبدلاً من تبادل الاتهامات أن توحد جهودها في إطار ضمان الأمن والاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين".