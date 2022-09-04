حكومة الإقليم ترد على رئيسة برلمان كوردستان: لم نطلب تعديل "حق الوصول إلى المعلومة"

شفق نيوز/ ردت حكومة إقليم كوردستان يوم الاحد، على تصريحات رئيس برلمان كردستان ريواز فائق بشأن عزم الحكومة إجراء تعديلات على قانون حق الوصول إلى المعلومة.

‏وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ‏في بيان ورد ‏لوكالة شفق نيوز؛ ان "‏رئيسة برلمان كوردستان‏ ‏صرحت يوم أمس ‏السبت في ‏اجتماع مع المنظمات غير الحكومية ‏بأن حكومة الإقليم تعتزم ‏التعديل على قانون ‏"حق الحصول على المعلومات"‏، وهنا نوضح ‏‫‏‫بأن‬‬ الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم ليس لديها اي نية لذلك ولم تقدم اي طلب الى البرلمان بهذا الخصوص".

وأضاف عادل؛ أن "رئيس مجلس الوزراء وجه كلا من رئاسة ديوان المحلي و دائرة الإعلام والمعلومات وسكرتارية المجلس والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مسودة تعليمات لتسهيل تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان وفق البند الثالث من قانون رقم 157 في 22 حزيران من السنة الحالية، وهنا نشكر رئيسة البرلمان على دعمها للتعليمات بعد شهرين ونصف من إصدارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء".

وأكد عادل أن حكومة الإقليم مستمرة في تطبيق الشفافية في نشر المعلومات وقد طبقت ذلك بشكل عملي.