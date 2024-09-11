حكومة الإقليم ترحب بقرارات وتوصيات الاجتماع المشترك للمجلسين الاقتصاديين الاتحادي والكوردستاني

شفق نيوز/ رحبت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بقرارات وتوصيات الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ترأس اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان اليوم، بحضور نائبه قوباد طالباني، مضيفاً أن المحور الرئيس للاجتماع كان مناقشة نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي في إقليم كوردستان في أربيل يومي 8 و9 أيلول/ سبتمبر الجاري ومناقشة إجراءات وخطوات التنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماع المشترك والمكاتب المتخصصة لحكومة إقليم كوردستان، حتى لا يبقى عذر لوزارة المالية الاتحادية لإيقاف وتأخير صرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم من رواتبهم.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء الإقليم رحب بقرارات وتوصيات الاجتماع المشترك للمجلسين، وقرار اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس، بشأن استمرار وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان الذين حُرموا من رواتبهم بسبب عدم وجود الدرجة الوظيفية.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وفضلاً عن التأكيد على الوزارات المعنية لتنفيذ الالتزامات وخصوصاً الاستمرار في استكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية للموظفين غير المسجلين لحد الآن والأخذ بنظر الاعتبار للملاحظات والنقاط الأخرى بحيث يتم في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل إرسال القوائم الجديدة المعدلة لرواتب الموظفين في الإقليم ودرجاتهم الوظيفية إلى وزارة المالية الاتحادية وفي المقابل تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال القسم المتمم لرواتب الأشهر الماضية التي تم تعليق صرفها من أجل توزيع رواتب شهر آب/ أغسطس الماضي لموظفي الإقليم والاستعداد اللازم لمعادلة الرواتب لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري مع أقرانهم في باقي المناطق العراقية.

وتابع البيان أنه قام بعد ذلك كل من وزراء التجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة والموارد المائية، والداخلية، والثروات الطبيعية، والتخطيط، والعدل بطرح الموضوعات التي تمت مناقشتها مع الحكومة الاتحادية والتي انبثق عنها تفاهم مشترك خلال الاجتماع المشترك للمجلس الاقتصادي الاتحادي والإقليم بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالتوقيتات الزراعية وإجازات التصدير والاستيراد وإجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمعابر الحدودية والجمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء كلف الوزراء المعنيين للاستمرار في عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية في الحكومتين لاستكمال المهمات التي تم تكليفهم بها من أجل التوصل لتفاهم مشترك يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين في إطار الدستور.

ونوه إلى أن رئيس الحكومة أعرب عن تمنياته أن تكون الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي سادت الاجتماع المشترك منطلقاً لحل جذري لجميع المشكلات العالقة بين الجانبين.

وأضاف البيان أن مسرور بارزاني جدد التأكيد على أن إقليم كوردستان سيواصل كدأبه دائماً في تنفيذ مهامه ونتمنى في المقابل احترام الحقوق الدستورية والكيان الفيدرالي لإقليم كوردستان.

ولفت البيان إلى أنه في ختام الاجتماع قام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان بإقرار توصيات الاجتماع المشترك مع المجلس الاقتصادي الوزاري الاتحادي والاستعداد لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء الاقتصادي في مدينة بغداد لمواصلة الاجتماعات والجلسات من أجل التوصل لحل مناسب للقضايا المتبقية