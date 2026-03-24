حكومة الإقليم تدعو بغداد والمجتمع الدولي لوضع حد للهجمات التي تطال كوردستان

ندد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، باستهداف إيران لمقرات عسكرية تابعة قوات البيشمركة، واصفا اياه بـ"الهجوم العدواني الغادر".

وقال مسرور بارزاني في بيان، إن حكومته ستتخذ "الإجراءات كافة للوقوف بوجه هذا العدوان الذي يستهدف إقليم كوردستان".

كما حث رئيس الوزراء الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهما في وضع حد لهذه الهجمات المتكررة التي تطال سيادة الإقليم.

وكانت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.