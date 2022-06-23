حكومة الإقليم تدعو الإدارات المحلية لمنع زراعة الخُضر بمياه المجاري

شفق نيوز/ دعت وزارة البلديات والزراعة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، الحكومات المحلية بمحافظات الإقليم إلى منع زراعة الخُضر بمياه المجاري وذلك بعد تفشي وباء الكوليرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير البلديات والسياحة في الإقليم ساسان عوني عقده اليوم على هامش زيارته محافظة السليمانية ولقائه مدير بلديتها ليلى عمر .

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع المسؤولة المحلية في السليمانية، إنه "لا توجد مشكلة بمياه الشرب في المدينة، فكل شيء نظيف ومصفى، ونحن على يقين من ذلك بنسبة 100 بالمائة".

وأضاف "أما بالنسبة لمنع زراعة الخُضر بمياه المجاري فهذا لا يقتصر على عمل وزارتنا فقط، بل هو عمل تضامني، وينبغي للإدارات المحلية منع ذلك أيضا للحفاظ على صحة المواطنين".