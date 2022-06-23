سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة الإقليم تدعو الإدارات المحلية لمنع زراعة الخُضر بمياه المجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T10:27:35+0000
حكومة الإقليم تدعو الإدارات المحلية لمنع زراعة الخُضر بمياه المجاري

شفق نيوز/ دعت وزارة البلديات والزراعة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، الحكومات المحلية بمحافظات الإقليم إلى منع زراعة الخُضر بمياه المجاري وذلك بعد تفشي وباء الكوليرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير البلديات والسياحة في الإقليم ساسان عوني عقده اليوم على هامش زيارته محافظة السليمانية ولقائه مدير بلديتها ليلى عمر .

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع المسؤولة المحلية في السليمانية، إنه "لا توجد مشكلة بمياه الشرب في المدينة، فكل شيء نظيف ومصفى، ونحن على يقين من ذلك بنسبة 100 بالمائة".

وأضاف "أما بالنسبة لمنع زراعة الخُضر بمياه المجاري فهذا لا يقتصر على عمل وزارتنا فقط، بل هو عمل تضامني، وينبغي للإدارات المحلية منع ذلك أيضا للحفاظ على صحة المواطنين".

related

كورونا توجه ضربة لوزارة "مهمة" في إقليم كوردستان: رغم ذلك سنواصل العمل

Date: 2021-02-07 08:24:39
كورونا توجه ضربة لوزارة "مهمة" في إقليم كوردستان: رغم ذلك سنواصل العمل

فنانون كورد يسلمون وزارة البيشمركة مذكرة يطالبون فيها منع أي اقتتال داخلي

Date: 2021-06-29 07:27:48
فنانون كورد يسلمون وزارة البيشمركة مذكرة يطالبون فيها منع أي اقتتال داخلي

جدول توزيع الرواتب على الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-23 09:54:05
جدول توزيع الرواتب على الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان

السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

Date: 2019-08-28 17:58:53
السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

قيادة بيشمركة الزيرفاني تنفي رفضها تسليم متهم بقتل فنان شعبي

Date: 2021-09-02 18:33:23
قيادة بيشمركة الزيرفاني تنفي رفضها تسليم متهم بقتل فنان شعبي

8 آلاف مصاب بمرض السرطان في إقليم كوردستان وأربيل تتصدر اللائحة

Date: 2021-11-04 09:01:36
8 آلاف مصاب بمرض السرطان في إقليم كوردستان وأربيل تتصدر اللائحة

وفد حكومة إقليم كوردستان يبدأ جولة مباحثاته ببغداد

Date: 2022-06-06 09:36:53
وفد حكومة إقليم كوردستان يبدأ جولة مباحثاته ببغداد

وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

Date: 2021-07-02 10:05:27
وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة