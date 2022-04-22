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حكومة الإقليم تدعو الصحفيين والإعلاميين "الحقيقيين" لعدم فسح المجال لاستغلال مهنتهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-22T07:10:31+0000
حكومة الإقليم تدعو الصحفيين والإعلاميين "الحقيقيين" لعدم فسح المجال لاستغلال مهنتهم

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، الصحفيين والاعلاميين "الحقيقيين" إلى عدم فسح المجال لأي جهة لإستغلال مهنتهم في "إهانة القيم الوطنية العليا" في الإقليم.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اصدره بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والعشرين بعد المائة للصحافة الكوردية وصدور العدد الأول من (صحيفة كوردستان) على يد الراحل الأمير مقداد مدحت بدرخان وزملائه، وهو اليوم الذي يصادف تأسيس نقابة صحفيي كوردستان

وقال مسرور بارزاني في البيان إن "لا شك في أن الإعلام يمثل رسالة مهمة ومقدسة، لما يلعبه من دور في توعية المجتمع بالإضافة إلى رفده بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، إذ يحتاج إقليم كوردستان إلى صحافة مهنية ومسؤولة، تشارك بفاعلية وإيجابية في عملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الكوردستاني، بما يخدم المجتمع والأهداف الوطنية وذلك بروح المسؤولية وبأفضل وأمثل أسلوب، ضمن القوانين والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة الإعلامية".

وأردف بالقول "إنه لمن دواعي السرور والفخر أن يعد إقليم كوردستان بيئة وفرصة جيدة للعمل الصحفي وحرية الإعلام بصورة عامة، فقد استفادت مئات المؤسسات المختلفة بشتى الأصوات والاتجاهات، من أجواء الحرية التي وفرتها حكومة إقليم كوردستان لمزاولة عملها الصحفي بحرية".

وتابع رئيس حكومة الاقليم قائلا: هنا أرى من الضروري أن نهيب بالصحفيين والإعلاميين الحقيقيين في كوردستان عدم فسح المجال لأي فرد أو جهة باستغلال هذه المهنة والواجب المهم والنبيل، لمآربهم الخاصة والتشهير والاحتقار وإهانة القيم الوطنية العليا.

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