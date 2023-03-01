حكومة الإقليم تخصص 10 ملايين دولار لدربنديخان والمتظاهرين يعلقون احتجاجهم

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني قطع وعداً للمتظاهرين بتخصيص عشرة ملايين دولار لتوفير الخدمات.

وقال قائممقام دربنديخان، سليمان محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب نائب قوباد طالباني التقى بمتظاهري دربنديخان وتعهد بالاستجابة لمطالبهم الضرورية، وتخصيص 10 ملايين دولار لاتمام مشروع ماء دربنديخان وترميم غرفة عمليات مستشفى دربنديخان العامة التي تضررت في زلزال عام 2017 وكذلك تعهدات بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين".

بدوره أكد ممثل المتظاهرين كيم عبد الكريم، خلال مؤتمر صحفي في خيم الاعتصام، انهم سيعلقون تظاهراتهم ليوم غدا لمتابعة وعود حكومة الإقليم لهم، مثمنا جهود المواطنين الذين واضبوا على تظاهراتهم المطلوبة خلال مدة شهر كامل.

وبين انهم خولوا لجنة من رجال دين ومواطنين من القضاء لمتابعة تنفيذ تلك الوعود من قبل مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وهم بانتظار الحلول النهائية لمشكلات القضاء.