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حكومة الإقليم تخصص ملياراً و500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-03T13:34:24+0000
حكومة الإقليم تخصص ملياراً و500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل والسليمانية

شفق نيوز / وافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، على تخصيص نحو مليار وخمسمئة مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية ومواجهة شح المياه في محافظتي أربيل والسليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء / مكتب التخطيط وافقت وزارة البلديات والسياحة على تخصيص مبلغ مقداره (تسعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون) ألف دينار من موازنة وزارة البلديات والسياحة للعام 2022 من أجل تنفيذ مشاريع مواجهة الجفاف في قضاء كويه ومحيطها، والتي ستتم على مراحل".

من جهة أخرى قالت الوزارة في بيان منفصل إنه "سيتم إنفاق 100٪ من عائدات بيع وايجار أراضي الدولة التابعة للوزارة حصراً على تنفيذ مشروع تعبيد عدة شوارع في حي رابرين في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية بكلفة (233.876.000) مائتين وثلاثة وثلاثين مليون دينار وثمانمائة وستة وسبعين الف دينار"، مبينة أن " هذا المشروع سيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات في قضاء جمجمال وتسهيل حركة المرور لسكان الحي والسائقين".

كما بينت الوزارة أنها ستخصص مبلغ (295،923،000) مائتين وخمسة وتسعين مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار لإنجاز أربعة مشاريع خدمية في قضاء دربنديخان وفقاً لخطة عام 2022".

وبينت الوزارة أن "المشاريع تشمل تجديد ساحة الجمارك والشارع رقم 20 ، وكذلك تجديد طريق دربان زهلانو ، وتجديد الجزرة الوسطية المركزية لشارع شهيدان ، وتجديد ساحة مشتل في شارع شهيدان في دربنديخان".

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