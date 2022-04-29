حكومة الإقليم تخصص مليارات الدنانير لتنفيذ مشاريع في محافظات كوردستان

شفق نيوز/ خصصت حكومة إقليم كوردستان، أكثر من 300 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في جميع محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "ضمن إطار برنامج الكابينة الجديدة للحكومة، بهدف إيصال المزيد من الخدمات للمحافظات والإدارات المستقلة، امر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تخصيص وصرف، 306 مليار و639 مليون دينار بشكل نقدي وعلى مراحل".

وأشار البيان، إلى أن "المبلغ المخصص سيصرف من ميزانية تنمية المحافظات والإدارات المستقلة، بهدف تنفيذ المشاريع المقترحة".