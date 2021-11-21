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حكومة الإقليم تخصص أكثر من ١٩ مليون دولار لمشروع ماء دربنديخان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T07:41:22+0000
حكومة الإقليم تخصص أكثر من ١٩ مليون دولار لمشروع ماء دربنديخان

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن الوصول لمراحل متقدمة في مشروع ماء دربنديخان الكبير بمحافظة السليمانية.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المشروع يعد من المشاريع الضخمة الذي تبنته الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم ويعالج أزمة مياه الشرب لأكثر من ١٢ الف عائلة في قضاء دربنديخان جنوبي السليمانية.

وبينت أن نسب الإنجاز تجاوزت حتى الآن ٥٥% وهي نسبة تعد جيدة بسبب الازمة المالية التي عصفت بالإقليم منذ سنوات حيث خصصت حكومة الإقليم 19.7 مليون دولار لإنجازه.

وأشارت إلى أن المشروع ينتج ١٠٠٠م٢ في الساعة الواحدة وهذه الكمية كافية لأن تصل يوميا لعدد كبير من الأسر بعد أن كان الماء يصل إلى المنازل كل ثلاثة أيام.

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