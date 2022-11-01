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حكومة الإقليم تحدد موعد تسليم مستحقات الفلاحين لعام 2014

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-01T10:14:00+0000
حكومة الإقليم تحدد موعد تسليم مستحقات الفلاحين لعام 2014

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للتجارة في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، توزيع مدفوعات القمح لعام 2014 اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية العامة للتجارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه سيتم توزيع مدفوعات القمح لعام 2014 الأسبوع المقبل.

واضاف البيان؛ ان المبلغ هو 34 مليارا و827 مليونا 82 الف دينار، سيدفع منه 11 مليارا و466 مليونا 731 الف دينار للمزارعين في أربيل، و11 مليارا و174 مليونا 528 الف دينار للمزارعين في السليمانية و12 مليارا و185 مليونا 823 ألف دينار لمزارعي دهوك.

وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة الاتحادية ارسلت في 19 تشرين الأول الماضي؛ مبلغ 34 ملياراً و827 مليوناً و 82 ألفاً و250 ديناراً عن المستحقات المالية للمزارعين لعام 2014.

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