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حكومة الإقليم تحدد موعدا لإرسال بغداد لـ200 مليار: حصتنا من الموازنة أكثر من 11 ترليونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T10:11:59+0000
حكومة الإقليم تحدد موعدا لإرسال بغداد لـ200 مليار: حصتنا من الموازنة أكثر من 11 ترليونا
حكومة الإقليم تحدد موعدا لإرسال بغداد لـ200 مليار: حصتنا من الموازنة أكثر من 11 ترليونا 

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