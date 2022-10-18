حكومة الإقليم تحدد الخطوط العريضة بشأن مشاركة الأطراف الكوردستانية بالحكومة العراقية وتأسف لأمر

شفق نيوز/ حثت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، الأحزاب والأطراف الكوردستانية التي تعتزم الإشتراك في الحكومة الاتحادية المقبلة على الالتزام بالخطوط العامة لبرنامج وسياسة حكومة الإقليم ضمن إطار المفاوضات الجارية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في أربيل بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، ان حكومة اقليم كوردستان لديها برنامجها ضمن إطار الحوارات والمفاوضات التي خاضتها مع بغداد بشأن موضوع ملف النفط والبيشمركة والمادة 140 من الدستور، مضيفا "نحن ضمن هذه الخطوط العامة ندعو الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية التي ستشترك في الحكومة الاتحادية الجديدة أن تؤكد على هذه المواضيع".

وحول تمويل الحكومة الاتحادية للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في بغداد، ثال عادل "للاسف الحكومة الاتحادية ارسلت أموالا لمرتين فقط خلال هذا العام، مبينا انه "وفق الاتفاق المبرم بيننا والذي التزمنا به لم يبق أي مبرر لبغداد بعدم ارسال الاموال الى الاقليم".

وتابع المتحدث باسم الحكومة أنه "نأمل من الحكومة المقبلة ان ترسل المبالغ المالية لتمويل الرواتب وفق الاستحقاقات الدستورية للاقليم".