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حكومة الإقليم تجدد التزامها بحماية حقوق العمال وضمان أفضل حياة لهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-01T06:28:26+0000
حكومة الإقليم تجدد التزامها بحماية حقوق العمال وضمان أفضل حياة لهم

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، العمال في الإقليم والعالم بمناسبة عيدهم.

وقال مسرور بارزاني في بيان اليوم، "بمناسبة يوم العمال العالمي، أتقدم بأحر آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى الطبقة العاملة في كوردستان، وعموم العمال في العالم".

وأضاف "إذ تنظر حكومة إقليم كوردستان ببالغ الاهتمام والاحترام والتقدير إلى الدور الذي لعبه عمال كوردستان، وما قدموه من خدمات وجهد في مسيرة الإعمار وإرساء بنية اقتصادية لإقليم كوردستان، فإنها تجدد التزامها بحماية حقوقهم وضمان أفضل حياة لهم في ظل ظروف عمل ملائمة وصحية".

ويحتفل العالم في الأول من شهر آيار/ مايو من كل عام بيوم العمال العالمي، ويسمى أيضا بيوم العمل، وعيد الربيع والعمل، واليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة، وهو يوم عطلة في كثير من البلدان.

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