حكومة الإقليم تتفق مع شركة ألمانية لتنفيذ مشروع مد خط سكة الحديد في كوردستان

شفق نيوز/ أبرمت وزارة الأعمار والإسكان في إقليم كوردستان يوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة "دويتشه بان" الألمانية لتنفيذ مشروع مد خط سكة الحديد في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الاعمار دانا عبد الكريم مع ممثل الشركة وذلك في مقر الوزارة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الوزير خلال المؤتمر إن مشروع مد خط سكة الحديد في اقليم كوردستان وضعت له خطة منذ العام 2012 ومن ضمن مهام وزارة الإسكان تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف أنه منذ تسلم الحكومة الحالية للاقليم مهام عملها قررت وضع خطة لانجاز هذا المشروع، وضمن هذا الاطار تمت مفاتحة عدة شركات ومن بين أفضل تلك الشركات التي تمكنا من مواصلة الحوار معها هي "دويتشه بان" الالمانية التي تعد من افضل واكبر شركات العالم.

كما اشار إلى أنه بعد عام ونصف العام من المفاوضات بين الشركة والوزارة تمكنا اليوم من ابرام مذكرة التفاهم لمد خط سكة الحديد في الاقليم، مبينا أن المشروع بقي على حاله في مرحلة قيد الدراسة وحاليا حكومة الاقليم تريد استئناف العمل فيه مرة اخرى ولهذا وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة الالمانية لاعداد دراسة عن المبلغ والمدة الكافية لاكمال المشروع لانه مشروع استراتيجي.

وحول التكلفة المالية للمشروع قال الوزير: نسعى الى ان تكون بمساهمة شركات عالمية، وقد تمت مفاتحة عدد منها لدعم المشروع ماليا سواء عن طريق الاستثمار أو أي وسيلة أخرى، مؤكدا أن المشروع يستغرق وقتا لإنجازه.

وكان وزير الإعمار والإسكان قد أعلن مطلع شهر آذار الماضي أن الحكومة بدأت وبالتعاون مع عدد من الشركات في وضع تصاميم مشروع مد خطوط سكك الحديد والتي تشمل المدن في إقليم كوردستان كافة.

ودويتشه بان (بالألمانية: Deutsche Bahn)‏، وغالبا ما يشار إليها بالاختصر دي بي DB هي شركة نقل ألمانية مقرها برلين.

ونشأت الشركة عام 1994 بعد اندماج شركتي سكك الحديد في كل من الغرب والشرق الألمانيين. تُعرف الشركة نفسها بأنها ثاني أكبر شركة نقل في العالم بعد شركة البريد الألمانية Deutsche Post.