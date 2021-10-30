حكومة الإقليم تتعهد بالاستجابة لمطالب خريجي المرحلة الإعدادية وترهن تعيين المحاضرين بأمر

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، يوم السبت، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأخذ مطالب خريجي المرحلة ١٢ (السادس الإعدادي) بشأن قبولهم في الكليات، على محمل الجد.

وقال عادل على هامش مشاركته في ملتقى "عثمان محمد" بمحافظة حلبجة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي ملتزمة بحل مشكلة خريجي المرحلة ١٢ في كوردستان، وقد عقد مجلس الوزارة اجتماعا يوم الخميس الماضي بهذا الصدد".

واضاف "يوم غد الأحد سيعقد مجلس الوزارة اجتماعاً اخر لمعالجة المشكلة بصورة نهائية".

وأشار عادل إلى أن "تعيين المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم يحتاج إلى دراسة عميقة ومستفيضة والأمر يعتمد على واردات الاقليم فإذا استطاع الاقليم توفير البدل المادي لهم فمن الممكن حل تلك المشكلة".

يشار الى ان المئات من المحاضرين المجانيين في مناطق عدة في اقليم كوردستان، نظموا خلال الأيام الماضية تظاهرات للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم، كما واحتج عدد من خريجي المرحلة ١٢ خلال الأيام الأربعة الماضية للمطالبة بزيادة المقاعد الدراسية في الكليات والمعاهد.