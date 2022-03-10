حكومة الإقليم تبرم عقداً لإنجاز أهم مرحلة بمشروع 150 متري الإستراتيجي في اربيل

شفق نيوز/ أبرمت كل من وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، وشركة "هيمن كروب" اليوم الخميس عقداً للبدء بإنجاز المرحلة الثالثة لمشروع طريق 150 متري الاستراتيجي في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش توقيع العقد، إنه تم إبرام العقد للبدء بالمرحلة الثالثة من شارع 150 متري السريع والحولي الممتد طريق اربيل - بحركة وربط تلك القطعة بطريق اربيل - دهوك بطول 6.1 كيلومترات بتكلفة مالية تصل الى 96 مليون دولار امريكي.

وأكد أن هذا المشروع يتم تنفيذه من قبل شركة "هيمن كروب" في غضون عام واحد، مبينا أن هذه المرحلة هي مرحلة تكميلية للمرحلتين السابقتين، وهذا المشروع سيكون مشروعا استراتيجيا لخدمة عاصمة إقليم كوردستان ومن يرتادها.

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني قد رجح في شهر تشرين الأول من العام 2021، ان يتم انجاز مشروع شارع 150 متراً الاستراتيجي في أربيل قبل نهاية العام 2022، وذلك وفق المعطيات الموجودة على أرض الواقع ونسب الأعمال المنجزة من قبل الشركة المحلية المنفذة.

ودشنت حكومة إقليم كوردستان، في شهر شباط من العام الحالي، قسماً من مشروع شارع 150 مترا الاستراتيجي في أربيل.

ويبلغ طول مشروع طريق 150 مترا الاستراتيجي 70 كيلومتراً، وهو الطريق السادس الذي يحيط بأربيل على شكل حلقة دائرية، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة تصل إلى 131 مليون دولار، بإشراف وتصميم من مهندسي إقليم كوردستان.

ويمتد طول المرحلة الأولى من الطريق 14 كيلومتراً، ويربط بين طريقي أربيل - شقلاوة، وكذلك أربيل - بَحَركة. ويتميز هذا الطريق بعدم وجود توقف فيه أو استدارات، وقد صُمم بشكل يتمكن فيه السائقون من تغيير وجهتهم دون إحداث أي تعطيل للسيارات الأخرى.