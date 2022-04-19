حكومة الإقليم بشأن العملية العسكرية التركية: حزب العمال تسبب بمشاكل كبيرة في مناطقنا

شفق نيوز/ حمّلت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، حزب العمال الكوردستاني مسؤولية العمليات العسكرية التي تجريها بين الحين والآخر القوات المسلحة التركية في أراضي الإقليم، داعية الأحزاب الكوردستانية المعارضة للنظامين في أنقرة وطهران والسلطات في تركيا وإيران إلى معالجة المشاكل فيما بينها بالطرق السلمية.

وقال عادل في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، ان قوات حزب العمال الكوردستاني "تسببت بمشاكل كبيرة للسكان في تلك المناطق التي تتواجد فيها بإقليم كوردستان"، مؤكدا أن "هذه المناطق لم تتم إعادة تأهيلها واعمارها لهذا السبب".

وأكد ان بقاء تلك القوات يلحق مزيدا من الاضرار باقليم كوردستان، مردفا بالقول "ندعو جميع الاطراف الى معالجة المشاكل فيما بينهم بالطرق السلمية وألّا يحولوا اقليم كوردستان الى ميدان للصراع والحروب ويحلقون الضرر بتجربة الاقليم وبباقي اجزاء اقليم كوردستان".

وأشار عادل إلى ان حكومة اقليم كوردستان تسعى الى التواصل مع الدول كافة سواء في المنطقة أم العالم بهدف تمتين العلاقات على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي بما يصب في المصلحة العليا للإقليم.

وأبلغت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق من اليوم، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.