حكومة الإقليم: الحديث عن تنفيذ إيران عملية عسكرية برية في كوردستان لا أساس له

شفق نيوز/ نفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الثلاثاء، ما يتم تداوله حول عزم القوات الإيرانية اجتاح أراضي الإقليم بهدف القيام بعملية عسكرية برية ضد الأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران.

وقال دزيي في حديث للصحفيين عقب لقائه اليوم وزير الدفاع الهولندية، ان "وزيرة الدفاع الهولندية زارت دائرة العلاقات الخارجية وقد قمنا باستقبالها تم التباحث بالتفصيل حول الأوضاع السياسية والوضع في الإقليم من الناحية الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقليم".

وأضاف أن "الوزيرة قالت ان الاقليم عامل رئيسي في ترسيخ الاستقرار في المنطقة"، مردفا بالقول "نحن نبذل الجهود بأن يبقى على هذه الشاكلة وان الاقليم لم يكن في أي وقت مكان خطر على الأمن القومي للبلدان المجاورة".

وقال دزيي "طالبنا ببذل الجهود بان يكون اقليم كوردستان والشعب العراقي قاطبة بعيدا عن جميع التوترات، و وينبغي للبلدان المجاورة احترام سيادة البلاد".

واستطرد قائلا ان إيران بلد مهم وفي السابق فتحت أبوابها أمام اللاجئين من إقليم كوردستان ولدينا علاقات متجذرة وعميقة معها، مبينا ان ما يتم الحديث عنه من قبل بعض الجهات الرسمية الإيرانية ليس لها أي أساس.

وتابع المسؤول الحكومي الكوردي قائلا ان الاقليم يبذل الجهود ليكون عامل استقرار، وان الاقليم لن يسمح بأن يكون مكانا لمعاداة وزعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة سواء كانت ايران ام تركيا ونسعى عبر الحوار حل هذه المشاكل، داعيا الدول الغربية إلى دعم استقرار الإقليم والعراق كافة.