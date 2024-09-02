حكومة الاقليم: 120 ألف موظف كوردستاني وطّنوا رواتبهم ضمن نظام حسابي لشهر تموز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول عملية توزيع رواتب شهر تموز للموظفين الموطّنة رواتبهم ضمن مشروع "حسابي".

وأكدت الدائرة في بيان ورد لوكالة وكالة شفق نيوز؛ أن العدد الإجمالي للموظفين الذين تم توطين رواتبهم في مشروع "حسابي" بلغ 120 ألف موظف، منهم 103 آلاف موظف مدني و17 ألف منتسب عسكري.

وأوضح البيان أن عملية صرف الرواتب ستتم من خلال 193 جهاز صرف آلي موزعة على 63 موقعًا في مختلف مناطق الإقليم، بما يضمن تسهيل عملية استلام الرواتب وتقليل الازدحام على أجهزة الصرف.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام حكومة الإقليم بتطوير البنية التحتية المالية وتحديث نظام صرف الرواتب ليتماشى مع المعايير الحديثة.

في هذا السياق، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في بيان منفصل اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن رواتب شهر تموز ستكون جاهزة للصرف للموظفين الموطّنة رواتبهم ضمن نظام "حسابي" اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 4 أيلول الجاري.

و تعمل حكومة إقليم كوردستان و بشكل مستمر على تحسين نظام "حسابي" لضمان استمرارية وصول الرواتب إلى مستحقيها في الوقت المناسب، لما لهذا النظام كم أهمية في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام "حسابي" يهدف إلى توطين رواتب الموظفين في حساباتهم البنكية، ما يعزز من فاعلية الإدارة المالية ويقلل من الاعتماد على النقد في التعاملات اليومية، وهو جزء من استراتيجية حكومة الإقليم لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.