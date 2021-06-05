حكومة الاقليم: كوردستان لن تسمح ان تكون ضحية لسياسات PKK العوجاء

شفق نيوز/ دانت حكومة كوردستان وبشدة، اليوم السبت، اعتداء مقاتلي حزب العمال الكوردستاني "PKK" على قوات البيشمركة، مشدداً على عدم السماح "مجدداً" بأن يكون الاقليم ضحية للسياسات "العوجاء" التي ينتهجها الحزب.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "حكومة الاقليم تندد بشدة بهذا الهجوم"، مؤكدة أن "الشعب واقليم كوردستان لن يسمحا لأن يكونا ضحية للسياسات العوجاء لحزب العمال ولا أن يكون هذا الحزب سبباً للخسائر في الارواح وممتلكات الاقليم".

وأشار البيان الى انه "في الوقت الذي نعد هذا الهجوم على قوات البيشمركة هجوماً على جميع اهالي كوردستان، فان قوات بيشمركة كوردستان مستمرة في حماية المواطنين واراضي الاقليم شبراً شبراً وتعد ذلك من واجباته في الدفاع عنها".

وعبر جوتيار عادل، عن تعازي حكومة الاقليم لذوي الضحايا".

ودانت رئاسة اقليم كوردستان، في وقت سابق اليوم، وبشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة على قوات البيشمركة، مشددة على وضع حد لتصرفات الحزب، ومطالبة الحكومة الاتحادية في بغداد بالتدخل.

وكانت وزارة البيشمركة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً قالت فيه، إن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وأصدرت الوزارة في وقت لاحق، بياناً جديداً حول "اعتداء" حزب العمال، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل.

وأدانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان الهجوم، وطالبت، الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره .