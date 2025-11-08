حكومة الاقليم: صادرات نفط كوردستان بلغت 7.5 ملايين برميل عن طريق "سومو"

شفق نيوز - اربيل

صرّح ريباز حملان مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية، يوم السبت، ان صادرات نفط الاقليم بلغت أكثر من 7.5 ملايين برميل منذ استئنافها عن طريق شركة "سومو" عبر الانبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي.

وقال حملان للصحفيين وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 7 ملايين و500 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان تم بيعها عن طريق شركة "سومو".

وأضاف "نحن مستمرون في تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أنه "لم تعد هناك اية مشاكل فنية بشأن رواتب موظفي كوردستان بين حكومة الاقليم وبغداد".

وكشف المستشار الحكومي الكوردي أن وفدا من حكومة الاقليم سيذهب مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الى بغداد لحسم مصير رواتب موظفي الاقليم المتبقية لهذا العام.