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حكومة الاقليم: سنرسل وفدنا المفاوض الى بغداد في الوقت المناسب

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-01T14:24:15+0000
حكومة الاقليم: سنرسل وفدنا المفاوض الى بغداد في الوقت المناسب

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الثلاثاء ان الحكومة ستجتمع قريبا لمناقشة موضوع الرواتب، وتوزيعها على العاملين في القطاع العام.

واضاف عادل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا ان الحكومة في اي وقت تجده مناسبا سترسل وفدها المفاوض الى بغداد.

وعن الموازنة الاتحادية لعام 2021 قال المتحدث "سابقا اتفقنا على ان يتم تمرير القانون وتضمينه استحقاقات اقليم كوردستان".

واردف بالقول "نحن نطالب ايضا ان تكون حصة الاقليم 17% في الموازنة وهذا ايضا مدرج في اطار الحوارات الجارية مع بغداد".

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