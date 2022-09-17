حكومة الاقليم تؤكد دعمها للاستثمار وتكشف سبب عدم إقرار موازنة مالية

شفق نيوز/ اعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، يوم السبت، ان الكابينة التاسعة للحكومة جادة وساعية لدعم الاستثمار في الاقليم بما تملك من إمكانيات.

وقال عادل خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "من اولويات برنامج الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان كانت تنشيط قطاع الاستثمار ودعم المستثمرين بكل ما تملك الحكومة من إمكانيات إيمانا منا بأهمية دور الاستثمار في تنشيط الجانب الاقتصادي للإقليم".

واضاف ان "النظام الالكتروني لرواتب الموظفين بدأنا الخطوات الاولى ونحن مستمرون في تنضيج البرنامج وسيكون لكل موظف بطاقة الكترونية يستطيع من خلالها استلام الراتب الكترونيا".

وعن سبب عدم وجود قانون للموازنة في اقليم كوردستان، اكد المتحدث باسم الحكومة انه "بسبب عن اتفاق بغداد وأربيل حول حصة الإقليم لذلك واردات الاقليم غير محددة لكن نحن نسعى للتقارب مع بغداد لتحديد حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية حتى نستطيع بعدها وضع قانون سنوي للموازنة يصادق عليه برلمان الاقليم".

وعن الكلام حول وجود إدارتين لإقليم كوردستان، أوضح عادل أن "تلك الأقاويل عارية عن صحة والاقليم يدار بإدارة واحدة ولا يوجد ما يسمى بالإدارتين".

وعن ما تحدث به أحد السياسيين حول فقدان 22 مليار دولار من واردات الاقليم خلال السنوات الثلاث الاخيرة، اكد عادل انها "احاديث عارية عن الصحة وهدفها المزايدة السياسية".