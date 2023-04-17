حكومة الاقليم توافق على صرف نحو 15 مليار دينار لمحافظة السليمانية

شفق نيوز/ وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين على صرف 14 مليارا و975 مليون دينار لحدود محافظة السليمانية.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان بارزاني وافق على تخصيص المبلغ اعلاه ويتم صرفه بهدف نقل وإخلاء النفايات من حدود رئاسة بلدية السليمانية.

وأضاف البيان؛ ان صرف المبلغ المذكور جاء في إطار إيلاء حكومة الاقليم لخدمة مواطني الاقليم ومراعاة للمصالح العامة في المحافظات والإدارات المستقلة في اقليم كوردستان.

واوضح البيان ان المبلغ المذكور سيصرف من ميزانية رئاسة بلدية السليمانية على شكل مناقصات لمدة سنة واحدة.