حكومة الاقليم تنشر قرار تفعيل المفوضية في "وقائع كوردستان"

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء نشر قرار تفعيل مفوضية الانتخابات في جريدة وقائع كوردستان.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "نشرت العدد 305 من جريدة وقائع كوردستان التي هي الجريدة الرسمية للإقليم، القرار رقم 10 لبرلمان كوردستان حول تفعيل مفوضية الانتخابات إضافة إلى عدد من التعليمات والبيانات الأخرى".

وجريدة "وقائع كوردستان " هي الجريدة الرسمية لحكومة اقليم كوردستان تنُشر من قبل وزارة عدل الاقليم بشكل اسبوعي باللغتين العربية والكوردية وذلك لاطلاع الدوائر في الإقليم والمواطنين على آخر القوانين الصادرة.

وكان برلمان كوردستان قد صوت أمس الاثنين على تفعيل مفوضية الانتخابات بعد جلسة سادتها الفوضى بسبب "عراك بالأيدي بين برلمانيين معترضين من كتلة الاتحاد الوطني، واخرين من الديمقراطي الكوردستاني.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.