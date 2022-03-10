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حكومة الاقليم تقدم كافة التسهيلات للتجار لغرض استيراد زيت الطعام (وثيقة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-10T06:49:57+0000
حكومة الاقليم تقدم كافة التسهيلات للتجار لغرض استيراد زيت الطعام (وثيقة)

شفق نيوز/ أكدت حكومة اقليم كوردستان انها ستقدم كافة التسهيلات للتجار لغرض استيراد الزيت شريطة أن يكون مطابقا للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة في الإقليم.

وبحسب وثيقة حكومية ذكر وزير الصحة في حكومة الاقليم  سامان برزنجي، أنه بهدف تقديم التسهيلات للتجار لاستيراد أنواع مختلفة للاحتياجات اليومية من المواد الغذائية تم الايعاز الى المديريات العامة ومختبرات السيطرة النوعية بتقديم كل التسهيلات الممكنة بخصوص إعطاء التراخيص لاستيراد المواد الرئيسية اليومية للمواد الغذائية.

وشدد البرزنجي؛ على ان تؤخذ بنظر الاعتبار معايير السيطرة النوعية وان تكون المواد صالحة للاستهلاك البشري ولا تشكل خطرا على صحة الانسان وان تكون وفق القوانين والتعليمات.

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