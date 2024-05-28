حكومة الاقليم تعتزم جعل منطقة في كوردستان قبلة للسائحين من جميع أنحاء العالم

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، عزم حكومته بتحويل ادارة منطقة "سوران" المستقلة قبلة للسائحين يقصدونها من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة له على هامش وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في ادارة منطقة "سوران" المستقلة شمال محافظة اربيل.

وقال رئيس حكومة الإقليم، في كلمته إنه "سنبذل كل الجهود لجعل هذه المنطقة سياحية يزورها السياح من جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "هذه المنطقة تمتلك تركيبة سكانية متنوعة و قدمت الكثير من التضحيات في ثورات كوردستان".