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حكومة الاقليم تشرع بصرف مستحقات الشركة المنفذة لطريق "كلار - السليمانية".

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-28T12:05:13+0000
حكومة الاقليم تشرع بصرف مستحقات الشركة المنفذة لطريق "كلار - السليمانية".

شفق نيوز/ أعلنت الشركة المنفذة لطريق كلار - السليمانية اليوم الخميس، عن تعهد إدارة مصرف الإقليم بصرف مستحقات الشركة على شكل دفعات اسبوعية للاستمرار بالعمل المتوقف. 

وقال مدير شركة بيش كار للمقاولات عثمان حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان نسبة الانجاز في مشروع طريق (كلار السليمانية)  وصل الى 54 ٪، وقد توقف منذ أشهر بسبب إيقاف التمويل من قبل الحكومة". 

واضاف ان "ما تبقى من المشروع يتطلب توفير قرابة 70 مليار دينار وقد اعلنت الحكومة تخصيص 60 مليار دينار لكن لم يتم صرف هذا المبلغ من قبل وزارتي البلديات والمالية". 

وأشار عثمان؛ الى ان "في ذمة الحكومة ديون عن أجور العمل لعام 2021 وهي مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار وكذلك لسنة 2022 والبالغة 8 مليارات ونصف المليار. 

وبين مدير شركة بيشكار؛ ان "بجهود ادارة گرميان و اعضاء في برلمان الاقليم ومجلس محافظة السليمانية تم الاتفاق مع ادارة مصرف الاقليم على صرف تلك الديون بمقدار 200 مليون دينار كل أسبوع اعتبارا من يوم الأحد المقبل". 

وعن موعد المباشرة بالعمل أكد مدير الشركة؛ أن "المدة المطلوبة لبدء العمل هي 10 ايام واذا ما استمرت الحكومة بدفع المبالغ بدون توقف فمن الممكن انجاز المشروع بصورة كاملة في مدة لا تتجاوز السنة والنصف". 

وهدد أعضاء في برلمان الاقليم ومجلس محافظة السليمانية الأسبوع الماضي بقطع طريق كلار السليمانية في حال لم يتم صرف مستحقات شركة المقاولات قبل الأول من شهر آب المقبل.

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