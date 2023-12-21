حكومة الاقليم تستورد دواءً لا يتوفر في الشرق الاوسط لعلاج أُسرة أُصيبت بمرض نادر

شفق نيوز/ كشف طبيب مختص في احدى مستشفيات اربيل، اليوم الخميس، عن قيام حكومة الاقليم باستيراد دواء من ألمانيا مكلف ماديا وغير متوفر في منطقة الشرق الاوسط لعلاج أُسرة أصيب أفرادها بفيروس نادر، فيما كشف عن بقائهم نحو شهرين في المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الطبيب ازاد انور اختصاصي أمراض الدماغ والشرايين في مستشفى "رزكاري" الحكومي بمحافظة أربيل، في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "أُسرة مكونة من خمسة أشخاص من قضاء سوران، أصيبوا بفيروس نادر في الجهاز التنفسي بعد تناولهم احد الاطعمة التي اصابتهم بالتسمم ما أدى إلى رقودهم في المستشفى لمدة 50 يوما تقريبا تحت اشرافه انقسمت بين 35 يوما في العناية المركزة و15 يوما أخرى في الردهة الاعتيادية قبل تماثلهم للشفاء ومغادرة المستشفى".

واضاف أنور أن" العلاج لم يتوفر في العراق، ولا حتى في بلدان الشرق الاوسط، و سعره باهظ جدا، ما استدعى تدخل حكومة الإقليم لجلبه من المانيا على نفقتها الخاصة، وبفضل هذا العلاج تحسنت حالتهم الصحية".