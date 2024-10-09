حكومة الاقليم تدشن طريقا استراتيجيا يربط بين مناطق كوردستان

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، مشروع طريق سبيلك – خليفان وبوابة خليفان في إدارة منطقة سوران المستقلة.

وقال بارزاني في كلمة خلال مراسم الافتتاح التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع المهم سيسهل بشكل كبير حركة المواطنين وسيربط المناطق المختلفة ببعضها البعض، ويسهل على الناس الاستفادة منه من حيث الأمان وتقليل الوقت".

وأكد بارزاني، أن "ذلك يأتي ضمن حملة حكومة إقليم كوردستان التي حاولت بناء الطرق والشوارع في جميع أنحاء كوردستان وتحسين جودتها".

وشدد رئيس حكومة الاقليم على العمل على ربط جميع المحافظات والمدن والقرى، حتى لا يعاني المواطنون من مشاكل المرور".

وتابع، "سيتم تنفيذ المشاريع في تلك الأماكن التي لم يتم اعمارها بعد من طرق وشوارع".