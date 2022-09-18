حكومة الاقليم تخصص أكثر من 93 مليار دينار للعام الدراسي الجديد (صور)

شفق نيوز/ اكد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان الان حمه سعيد اليوم الأحد، أن وزارة التربية شهدت دعما واضحا وكبيرا من قبل اصحاب رؤوس الاموال إضافة لما قدمته المنظمات العالمية والمحلية من خلال ترميم وتوسيع وبناء وتطوير المؤسسات التعليمة.

جاء هذا خلال مراسيم افتتاح روضة اطفال في السليمانية بحضور محافظ السليمانية وعدد من المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز.

وقال وزير التربية الآن حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي؛ "اليوم نحن في السليمانية لافتتاح هذه الروضة التي أنشئت من قبل السيد جلال سام آغا وهي نموذج للأعمال الجيدة التي سيستفيد منها أطفال المنطقة.

واضاف سعيد؛ ان "حكومة الاقليم دعمت وزارة التربية للعام الدراسي 2022 - 2023 من خلال استمرار دعم المشاريع المستمرة التي تنفذ من سلف المديريات العامة، كما وخصصت 17 مليار دينار لطباعة الكتب المدرسية في وقت توجد دول لم تطبع كتابا مدرسيا واحدا لهذه السنة".

وأشار الوزير إلى انه "تم تخصيص 10 مليارات دينار لشراء 8 ملايين لتر من النفط الابيض للمدارس وتم تخصيص 46،524 مليار دينار لتأهيل وانشاء 73 مدرسة من قبل رئيس حكومة الإقليم".

وتابع أنه "تم تخصيص 20 ملياراً لشراء المستلزمات المدرسية من زاخو لغاية گرميان"، لافتا إلى أن "بعض تلك المستلزمات وصلت للمدارس والبعض الآخر سيصل وفقا للفترة الزمنية المثبت في العقد المبرم بين الشركة المجهزة ووزارة التربية".