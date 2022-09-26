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حكومة الاقليم تحدد شرطاً جديدا للاستثمار في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-26T16:17:36+0000
حكومة الاقليم تحدد شرطاً جديدا للاستثمار في كوردستان

شفق نيوز: اعلن المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان الإقليم بيشوا هوراماني اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الإقليم قررت عدم منح أية إجازة للمشاريع الاستثمارية التي تقل فيها نسبة الأيدي العاملة المحلية عن 75%. 

وكتب هوراماني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا تابعته وكالة شفق نيوز، انه من اجل دعم الشباب وتوفير فرص العمل أمامهم امر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بعدم منح أي مشروع استثماري اجازة العمل إذا قلّت نسبة الأيدي العاملة المحلية فيه عن 75%. 

وأضاف هوراماني من جهة اخرى ان حكومة اقليم كوردستان سددت خلال ستة الأشهر الماضية مبلغ 628 مليون دولار من ديون الشركات التي كانت قد اقرضت الحكومة الاموال لتسديد رواتب الموظفين في الاقليم.

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