حكومة الاقليم تتكفل بعلاج مرضى الثلاسيميا مجاناً

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تكفلها بعلاج وفحوصات وتوفير كل المستلزمات الضرورية لجميع مرضى الثلاسيميا مجاناً.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من منطلق مسؤولية حكومة اقليم كوردستان تجاه الاوضاع الصحية للمصابين بمرض الثلاسيميا ومراعاة لظروف ذويهم المالية وبناء على توجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تقرر ان تتكفل الحكومة بجميع مصاريف فحوصات واعطاء العلاجات الطبية لجميع مرضى الثلاسيميا مجانا في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز القلب والاشعة في اقليم كوردستان".

واشار الى ان "هذا يأتي من اجل ان يستفيد جميع المصابين بهذا بأفضل شكل من الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة من دون اي مقابل مادي".