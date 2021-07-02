سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة الاقليم تباشر بتوزيع تعويضات ضحايا مخيم شاريا بدهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-02T15:03:00+0000
حكومة الاقليم تباشر بتوزيع تعويضات ضحايا مخيم شاريا بدهوك

شفق نيوز/ باشرت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بتوزيع منحة مالية على العائلات المتضررة من حادث اندلاع الحريق في مخيم شاريا جنوبي دهوك.

وقال كاروان زكي مسؤول اعلام دائرة شؤون النازحين واللاجئين في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان منحة مالية بمبلغ 600 دولار وزعت على العائلات المتضررة في الحريق.

وكانت دائرة المنظمات غير الحكومية أطلقت حملة لجمع التبرعات للعائلات المتضررة من الحريق حيث شاركت فيها منظمات وجهات معنية بتقديم مبالغ مالية للصندوق.

يذكر ان حريقا اندلع في مخيم شاريا والتهم 288 خيمة للنازحين دون وقوع خسائر في الارواح.

related

كوردستان وبريطانيا تحذران من عواقب وخيمة للعنف بالمنطقة

Date: 2019-10-15 15:42:02
كوردستان وبريطانيا تحذران من عواقب وخيمة للعنف بالمنطقة

برلمان كوردستان يقدم تقريرا عن المصافي المحلية لحكومة الإقليم

Date: 2021-01-12 11:56:46
برلمان كوردستان يقدم تقريرا عن المصافي المحلية لحكومة الإقليم

سنجار توجه رسالة للمرجعية الدينية وكوردستان: بغداد لم تتحرك لانقاذ الايزيديات

Date: 2019-08-25 11:21:23
سنجار توجه رسالة للمرجعية الدينية وكوردستان: بغداد لم تتحرك لانقاذ الايزيديات

كوردستان والامم المتحدة يبحثان تعزيز الامن والتعاون الثنائي

Date: 2020-01-27 21:06:28
كوردستان والامم المتحدة يبحثان تعزيز الامن والتعاون الثنائي

وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

Date: 2019-07-22 23:01:34
وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

السليمانية ترفض تسعيرة لحكومة الاقليم المتعلقة بنظام العرائض الالكترونية

Date: 2019-09-10 15:40:53
السليمانية ترفض تسعيرة لحكومة الاقليم المتعلقة بنظام العرائض الالكترونية

حكومة اقليم كوردستان: لا وجود لازمة وقود ولن تكون

Date: 2020-02-25 08:00:10
حكومة اقليم كوردستان: لا وجود لازمة وقود ولن تكون

حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع

Date: 2019-11-05 17:02:05
حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع