حكومة الاقليم تباشر بتوزيع تعويضات ضحايا مخيم شاريا بدهوك

شفق نيوز/ باشرت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بتوزيع منحة مالية على العائلات المتضررة من حادث اندلاع الحريق في مخيم شاريا جنوبي دهوك.

وقال كاروان زكي مسؤول اعلام دائرة شؤون النازحين واللاجئين في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان منحة مالية بمبلغ 600 دولار وزعت على العائلات المتضررة في الحريق.

وكانت دائرة المنظمات غير الحكومية أطلقت حملة لجمع التبرعات للعائلات المتضررة من الحريق حيث شاركت فيها منظمات وجهات معنية بتقديم مبالغ مالية للصندوق.

يذكر ان حريقا اندلع في مخيم شاريا والتهم 288 خيمة للنازحين دون وقوع خسائر في الارواح.