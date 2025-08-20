حكومة إقليم كوردستان: 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية جاهزة للتسليم إلى بغداد

شفق نيوز - حلبجة

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الأربعاء، أن المبلغ المتفق عليه الخاص بالإيرادات غير النفطية أصبح جاهزاً للتسليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال هوراماني في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى محافظة حلبجة عقب الحريق الذي اندلع فيها، إن "هناك اجتماعاً حاسماً يجري في الوقت الحالي بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، ويوجد نقاش جدي بشأن الايرادات المالية غير النفطية.

وأضاف أن "مبلغ 120 مليار دينار جاهز من قبلنا للتسليم".