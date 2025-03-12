حكومة اقليم كوردستان تتحرك لصرف مرتبات آذار وبغداد تُموِّل شهر شباط

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هوراماني، يوم الأربعاء، إن الحكومة تبذل مساعيها كافة من أجل صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آذار/مارس الجاري قبل حلول عيد الفطر.

وكتب هوراماني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه خلال جلسة المجلس التي انعقدت صباح اليوم بإعداد قائمة رواتب شهر آذار/مارس الجاري وإرسالها إلى بغداد.

وأضاف أن مسرور بارزاني وجه ايضا الوزارات بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية لمحاولة توزيع الرواتب قبل حلول عيد الفطر.

في غضون ذلك أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان في بيان اليوم، أن وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغا قدره (957,925,880,078) دينارا عراقيا في حساب المالية الكوردستانية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي لتمويل رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان

وأضاف البيان أنه وفقًا للتعليمات والتوجيهات، يتم إعداد التقرير الشهري لمطابقة الميزانية بحلول اليوم العاشر من كل شهر، وبناءً على ذلك، يجري حاليًا إعداد تقرير مطابقة ميزانية شهر شباط، بهدف تحديد نسبة مستحقات الخزينة الاتحادية من عائدات نفط إقليم كردستان وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من يوم الخميس (13 آذار 2025)، ستبدأ عملية توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، ومن المقرر أن يتم إكمال عملية الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أكدت وزارة المالية في الإقليم أنها تواصل جهودها الحثيثة مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لضمان إرسال قوائم رواتب شهر آذار إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين رواتب الموظفين بانتظام.