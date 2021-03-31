حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

شفق نيوز/ انتقد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الاربعاء، التصرف الذي قام به رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان، عاداً إياه بأنه "استعراض واثارة للتوتر".

وقال عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الوقت الذي تسعى وتكافح فيه حكومة الاقليم من اجل خدمة المواطنين وضمان قوتهم واستتباب الامن وخدمة جميع الطبقات والشرائح في الاقليم، الا انه للاسف يوجد اشخاص يعدون انفسهم ممثلين للشعب، الا انهم يستعملون مصطلحات غير لائقة وبعيدة عن العمل البرلماني والسياسي".

واضاف ان "ما يقومون به من تصرفات مثل الذي حصل اليوم في جلسة برلمان كوردستان الهدف منها فقط الاستعراض وزرع الحقد واثارة التوتر".

تابع عادل "حكومة الاقليم تنظر الى العمل البرلماني باحترام ولها افضل العلاقات مع المؤسسات الدستورية وبرلمان كوردستان"، لافتا الى ان الحكومة "بانتظار ان يقوم البرلمانيون بالتصرف في اطار القانون والاعراف والدفاع عن حقوق جميع الطبقات والشرائح في المجتمع".

وكانت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، قد قررت في وقت سابق اليوم، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد كاظم فاروق، من المشاركة في الجلسات المقبلة، بعد أن قام برشق اعضاء هيئة رئاسة البرلمان بـ"حذائه" خلال جلسة اليوم.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق خلال الجلسة المنعقدة حاليا، انه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي اقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني وفي جلسة اليوم تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة الى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.