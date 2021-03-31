سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T16:56:00+0000
حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

شفق نيوز/ انتقد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الاربعاء، التصرف الذي قام به رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان، عاداً إياه بأنه "استعراض واثارة للتوتر".

وقال عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الوقت الذي تسعى وتكافح فيه حكومة الاقليم من اجل خدمة المواطنين وضمان قوتهم واستتباب الامن وخدمة جميع الطبقات والشرائح في الاقليم، الا انه للاسف يوجد اشخاص يعدون انفسهم ممثلين للشعب، الا انهم يستعملون مصطلحات غير لائقة وبعيدة عن العمل البرلماني والسياسي".

واضاف ان "ما يقومون به من تصرفات مثل الذي حصل اليوم في جلسة برلمان كوردستان الهدف منها فقط الاستعراض وزرع الحقد واثارة التوتر".

تابع عادل "حكومة الاقليم تنظر الى العمل البرلماني باحترام ولها افضل العلاقات مع المؤسسات الدستورية وبرلمان كوردستان"، لافتا الى ان الحكومة "بانتظار ان يقوم البرلمانيون بالتصرف في اطار القانون والاعراف والدفاع عن حقوق جميع الطبقات والشرائح في المجتمع".

وكانت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، قد قررت في وقت سابق اليوم، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد كاظم فاروق، من المشاركة في الجلسات المقبلة، بعد أن قام برشق اعضاء هيئة رئاسة البرلمان بـ"حذائه" خلال جلسة اليوم.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق خلال الجلسة المنعقدة حاليا، انه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي اقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني وفي جلسة اليوم تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة الى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.

related

برلمان كوردستان يطالب حكومة الاقليم بخفض الضرائب

Date: 2020-04-13 16:43:58
برلمان كوردستان يطالب حكومة الاقليم بخفض الضرائب

برلمان كوردستان يطالب بغداد التزاماً بقرار الجنائية العليا

Date: 2019-07-24 21:27:54
برلمان كوردستان يطالب بغداد التزاماً بقرار الجنائية العليا

برلمان كوردستان يبحث واجبات المريض ويرجئ إجهاض الحامل

Date: 2020-09-03 20:41:07
برلمان كوردستان يبحث واجبات المريض ويرجئ إجهاض الحامل

بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

Date: 2020-03-10 13:36:06
بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

برلمان كوردستان يؤشر رداءة الوقود المستخدم في الإقليم ويحذر من عواقب وخيمة

Date: 2021-03-10 10:08:38
برلمان كوردستان يؤشر رداءة الوقود المستخدم في الإقليم ويحذر من عواقب وخيمة

مسعود بارزاني: هيئة رئاسة برلمان كوردستان ليست ملكا لاي حزب او طرف

Date: 2019-08-28 18:15:25
مسعود بارزاني: هيئة رئاسة برلمان كوردستان ليست ملكا لاي حزب او طرف

بارزاني يحدد العامل المساعد على تنفيذ برنامج حكومته

Date: 2020-10-05 20:38:30
بارزاني يحدد العامل المساعد على تنفيذ برنامج حكومته

التربية الكوردستانية توجه بمتابعة شكاوى أسئلة الامتحانات الوزارية

Date: 2019-06-30 23:23:15
التربية الكوردستانية توجه بمتابعة شكاوى أسئلة الامتحانات الوزارية