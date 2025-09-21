حكومة اقليم كوردستان: زاخو باتت منطقة سياحية يقصدها الناس من مختلف مناطق العراق

شفق نيوز - زاخو

أعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، إن ادارة منطقة زاخو المستقلة باتت منطقة جاذبة للسائحين من داخل الإقليم ومناطق ومدن العراق كافة لما تتمتع به من مناظر خلابة ومرافق سياحية متعددة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارة زاخو بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها حيث افتتح خلالها عددا من المشاريع الخدمية والصحية والتجارية.

وأضاف مسرور بارزاني في تصريحه أن زاخو باتت مثيرة للاهتمام، و مكانا جاذبا للسياح يقصدها جميع الناس من كوردستان ومن مناطق اخرى من العراق.

و أعُلن في محافظة دهوك، في يوم 21 من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2021، تحويل قضاء زاخو إلى إدارة مستقلة في إقليم كوردستان.

وتوجد في إقليم كوردستان العراق أربع محافظات وهي أربيل العاصمة، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، واربع إدارات مستقلة وهي رابرين، وكرميان، سوران، وزاخو.

وتتمتع الإدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات واسعة وتمتلك مديريات حكومية عامة.