حكومة اقليم كوردستان: حادث مطار السليمانية نتيجة استخدام المؤسسات في أعمال غير قانونية

شفق نيوز/ ‏أصدرت حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة بيانا بشأن القصف الذي استهدف مطار السليمانية الدولي.

‏وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نعبر عن قلقنا باستهداف مطار السليمانية الدولي"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية و استخدامها في أعمال غير قانونية".

وأضاف عادل؛ أن "تصرفات حزب استبدادي في حدود السليمانية تسبب بإغلاق سماء تركيا أمام مطار السليمانية ومن ثم مهاجمتها، وفي النتيجة المواطنون في هذه المنطقة يدفعون الثمن".

وتابع عادل "يجب إنهاء هذه الأعمال غير العادلة وإعادة سلطة الحكومة وتثبيت حُكم يستحقه اهالي السليمانية يكون في مصلحة الاهالي و خدمتهم وانهاء هذا الوضع المعقد وتوفير حياة كريمة لأهالي السليمانية".