حكومة اقليم كوردستان تؤكد مواصلة جهودها مع بغداد لإنهاء مشكلة الرواتب

شفق نيوز - اربيل

عقدت حكومة اقليم كوردستان اجتماعا خاصا بشأن نتائج المحادثات الأخيرة مع الحكومة الاتحادية حول الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

وانعقد الاجتماع برئاسة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وقد جرت مناقشة الجهود الأخيرة ونتائج الحوارات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب ومستحقات المواطنين في إقليم كوردستان، إضافة إلى ضرورة الإسراع في استئناف صادرات نفط الإقليم.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على مواصلة جميع الجهود مع الحكومة الاتحادية من أجل التوصل إلى حل للمشكلة، وأُشير إلى وجود موقف موحد ومنسجم حيال ضمان صرف رواتب ومستحقات شعب كوردستان، باعتبارها حقاً قانونياً ودستورياً للمستحقين.

كما جددت حكومة إقليم كوردستان التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل إنهاء هذه الأزمة، معربة عن اسفها بأن هذه الازمة تركت آثاراً سلبية بالغة على حياة ومعيشة موظفي الإقليم والمواطنين عموماً.

وأكدت الحكومة أن هذا الملف من أولويات عملها، وهي مستمرة في جهودها لإيجاد حل جذري له.