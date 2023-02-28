حكومة اقليم كوردستان تؤكد حرصها على تطوير العلاقات مع "يونامي"

شفق نيوز/ أكد رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان، اوميد صباح، يوم الثلاثاء، حرص حكومة الاقليم على تطوير العلاقات مع بعثة الامم المتحدة في العراق.

وقال صباح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم مسؤول مكتب بعثة الامم المتحدة (يونامي) في اربيل، ريكاردو رودريكز، وبحثنا خلال اللقاء تنمية العلاقات الثنائية واكدنا حرص حكومة اقليم كوردستان على تطوير العلاقات بين الجانبين".

واضاف "كما تباحثنا خلال الاجتماع الزيارة الاخيرة لوفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد واستمرارية المباحثات لأجل حل المسائل العالقة بين الجانبين ضمن الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية".

من جانبه اعرب مسؤول مكتب يونامي في اربيل عن دعمهم لاستمرارية هذه المباحثات.