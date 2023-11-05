حكومة اقليم كوردستان تؤشر تأخيراً في إرسال النفط الأبيض من قبل الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أشرّت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تأخيراً في إرسال حصة الإقليم السنوية من مادة النفط الأبيض من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكدا أنه في حال وصول تلك الحصة ستكون عملية التوزيع أسرع.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيشوا هورماني في بيان اليوم، إنه في شهر أيلول من العام الحالي، خططت حكومة إقليم كوردستان، بناء على أوامر من رئيس الوزراء، توزيع النفط الأبيض في المناطق الجبلية قبل وصول موسم البرد والشتاء ومن ثم الوصول إلى مراكز المدن".

وأضاف أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بدأت عملية التوزيع وباتت قريبة من مركز المحافظات، منوها إلى أنه لغاية الآن حصلت 300 ألف أُسرة وصاعدا على النفط الأبيض، وتم منح كل أُسرة 200 لتر تم توزيعها على المحافظات على النحو الآتي: أربيل 105 آلاف برميل، و السليمانية وحلبجة 120 الف برميل، ودهوك 80 الف برميل.

وتابع بالقول، إن الحكومة الاتحادية ترسل 50 مليون لتر من النفط الأبيض سنويا كحصة الإقليم، غير أنها أرسلت العام الماضي 28 مليون لتر فقط، ، ولهذا العام ستبدأ التوزيع في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه إذا وصل إقليم كوردستان بشكل كامل، فستكون العملية أسرع من الآن.