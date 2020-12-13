حكومة اقليم كوردستان توجه تحذيرا لقنوات فضائية

شفق نيوز/ وجهت المديرية العامة للاعلام والنشر والطباعة التابعة لوزارة الثقافة في اقليم كوردستان يوم الاحد تحذيرا الى قنوات "رووداو، وبيام، وسبيده" الفضائية على خلفية بثها مشاهد تشجع على ممارسة اعمال العنف خلال نقلها لاحداث لتظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها .

وقالت المديرية في كتاب رسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان تلك المشاهد متمثلة باحراق المقار الحزبية والدوائر والمؤسسات الحكومية مما يتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في تدمير السلم المجتمعي.

وأعلنت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين (7 – 12 – 2020)، اغلاق قناة تلفزيونية لمخالفتها المعايير.

وقررت المديرية العامة للاعلام والطباعة التابعة لوزارة الثقافة في اقليم كوردستان تمديد إيقاف بث قناة "NRT" الفضائية المملوكة لزعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد لمدة اسبوع آخر.

وقالت المديرية انه " بعد صدور قرار ايقاف بث القناة في السادس من شهر كانون الاول الجاري لم تلتزم القناة و واصلت البث غير القانوني والى جانب ذلك نشرت ايضا مشاهد للعنف والفوضى والتخريب للسلم المجتمعي لذا وفي يوم 8 – 12 -202 تم ابلاغ القناة مرة اخرى بخرقها القانون.

وعلى خليفة خرق القناة للقانون، وعدم التزامها بالقرار الصادر من المديرية، واستنادا للمادة الثالثة/ الفقرة الثالثة من تعليمات تنظيم البث في اقليم كوردستان "قررنا تمديد ايقاف بث القناة لاسبوع اخر".

ومنذ أكثر من اسبوع تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الاقليم جراء انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا مع قطع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.

ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها عدد من الاشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح بينهم عناصر امن.